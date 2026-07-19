Efter Stroud-ryktet – Hull sägs jaga PL-stjärnan

Hull City rustar inför Premier League-säsongen.

Enligt uppgifter tittar nykomlingen på Aston Villa-stjärnan Leon Bailey.

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Hull City säkrade avancemang till Premier League efter att ha besegrat Middlesbrough i uppflyttningskvalet. Under sommaren har Hull City varit aktiva på transfermarknaden.

Den senaste tiden har Mjällby-stjärnan Elliot Stroud ryktats till den engelska klubben. Samtidigt sägs Matt Targett vara klar för Hull.

Enligt Sky Sports tittar nykomlingen på en offensiv värvning i Leon Bailey. Det sägs finnas ett intresse men det finns ingen överenskommelse med Aston Villa.

Baileys avtal med Birminghamklubben sträcker sig till sommaren 2027.