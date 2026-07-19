Uppgifter: Nära Hull City – kan konkurrera med Stroud

Hull City är nära en ny vänsterback.

Enligt TalkSport är Matt Targett så gott som klar för klubben.

Engelsmannen kan därmed få konkurrera med Elliot Stroud.

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Elliot Stroud ryktas vara så gott som klar för Premier League-nykomlingen Hull City. Klubbens ägare Acun Ilicali har redan klargjort att affären är ”i hamn ”väldigt nära” till lokaltidningen Hull Daily Mail.

Enligt Alex Crook på TalkSport har klubben även gjort klart med Matt Targett från Newcastle United, även om affären inte är officiell ännu.

Engelsmannen, som spelar som vänsterback, kan därmed ses som en potentiell konkurrent till den svenska landslagsmannen.

Matt Targett har även representerat Middlesbrough, Aston Villa, Fulham samt moderklubben Southampton.