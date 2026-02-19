Elfsborg kallar till presskonferens – ska presentera ny coach

Oscar Hiljemark har gjort sitt i Elfsborg.

Nu ska Borås-klubben presentera en ny tränare.

Det kommer att ske klockan 17.30 i dag, vilket klubben låter meddela.

Foto: Bildbyrån

För två veckor sedan stod det klart att Oscar Hiljemark, 33, lämnade Elfsborg för att ta över Serie A-klubben Pisa.

Sedan dess har Borås-klubben letat efter en ersättare på tränarposten. Nu är rekryteringen över.

Under torsdagen meddelar nämligen Elfsborg att man kommer att hålla en presskonferens klockan 17.30 där den nya huvudtränaren kommer att offentliggöras.

Enligt tidigare medieuppgifter tyder mycket på att Björn Hamberg, som är assisterande förbundskapen till Graham Potter, kommer att ta över den allsvenska klubben. Om det blir Hamberg eller någon annan som tar över Elfsborg återstår att de, senare i dag.

Oscar Hiljemark tränade Elfsborg i 69 matcher där 34 med seger, 12 med ett oavgjort resultat och 23 med förlust.