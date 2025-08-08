FD:s avslöjande bekräftat: Brådenmark klar för Norrby

FotbollDirekts avslöjande är bekräftat.

Johan Brådenmark lämnar Sirius och är klar för Norrby IF.

Den 19-åriga försvararen har skrivit på ett kontrakt över säsongen 2027.

Johan är en lovande svensk försvarare född 2006. Han har tillhört IK Sirius ungdomsverksamhet under en period. Under sin tid i Sirius har han även blivit uttagen till det svenska P18-landslaget.

Nu är försvaren klar för spel i Norrby.

– Det känns riktigt bra att skriva på för Norrby jag är förväntansfull. Det är en klubb med fina ambitioner och jag ser fram emot att komma igång och hjälpa laget med mina styrkor.

– Jag har fått en bra intryck av laget och föreningen och det är en seriös förening som är bra på att fostra unga spelare. Jag ser mest fram emot att spela matcher på en hög seniornivå och vara med att tävla i toppstriden i serien, säger nyförvärvet via Norrbys hemsida.

Även fotbollschefen Andreas Klarström kommenterar värvningen.

– Johan imponerade stort på oss både som fotbollsspelare och människa under veckan han var hos oss för provspel. I Johan får vi en spelare med stor spelförståelse som kan användas på flera positioner, styrkorna sitter i snabbheten, tekniken samt att han har en hög löpkapacitet och kan löpa över stora ytor. Som övriga spelare i truppen så är han otroligt professionell med sin fotboll och träningsvilig, vilket gör att han passar perfekt in i vår miljö.