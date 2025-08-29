FD:s avslöjande bekräftat – Stoch Rydell lånas ut
Nu är det klart.
Aaron Stoch Rydell lånas ut av AIK.
Något FotbollDirekt tidigare kunde avslöja.
FotbollDirekt kunde tidigare avslöja att AIK lånar ut 18-årige Aaron Stoch Rydell till Karlbergs BK. Nu står det klart att han ansluter till Ettan-klubben på ett lån över säsongen.
Stoch Rydell var utlånad till Gefle IF i våras där han gjorde sex framträdanden.
18-åringen har även förflutet i Karlberg då han han förra året lånades ut och gjorde där två framträdanden.
