FD:s avslöjande bekräftat – Suljic lämnar ÖFK

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Ali Suljic lämnar Östersunds FK.

Lagkaptenen är klar för norska Egersunds IK.

– Nu går jag vidare i min karriär, säger Suljic i ett uttalande.

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Tidigare i veckan kunde FotbollDirekt avslöja att Ali Suljic lämnar Östersunds FK för norska Egersunds IK.

Nu bekräftar ÖFK att mittbacken tackar för sig.

– Vi är väldigt tacksamma för allt som Ali Suljic har betytt för ÖFK, säger sportchefen Stefan Lundin på klubbens hemsida.

Suljic har nu presenterats av Egersund som huserar i den norska andradivisionen. Kontraktet är skrivet över två år.

– Jag och min familj har haft en fantastisk tid här i ÖFK och trivts väldigt bra i Östersund. Nu går jag vidare i min karriär och flyttar till Norge och Egersunds IK. Jag vill passa på att tacka alla som jobbar runt ÖFK, fansen och alla som varje dag har stöttat mig och laget. Jag har fått mängder av vänner för livet här och staden och klubben kommer alltid finnas kvar i mitt hjärta. Stort tack för den här tiden, säger Ali Suljic.

28-åringen har tidigare spelat i AFC Eskilstuna, Helsingborg och Brommapojkarna.

