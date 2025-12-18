FD:s avslöjande bekräftat – TFF värvar Prince Balde

Trellborgs FF har presenterat ett nyförvärv.

Prince Balde ansluter på ett kontrakt över två år.

Något FotbollDirekt tidigare avslöjat.

Foto: Bildbyrån

Trelleborgs FF åkte ur elitfotbollen den gångna säsongen efter att ha slutat på en 15:e plats. Nu har Skåneklubben presenterat ett nyförvärv inför nästa säsong.

FotbollDirekt har tidigare avslöjat att Rosengårds mittback Prince Balde är klar för TFF – och under torsdagen presenterades han av klubben. Kontraktet sträcker sig över två år.

– Att skriva på för Trelleborgs FF känns som ett helt rätt steg för mig och jag tror att klubbens ambitioner passar mig bra. Jag ser verkligen fram emot att komma igång och träna med laget och att ge allt för klubbmärket på bröstet, säger Prince Balde på klubbens hemsida.

27-åringen noterades för en assist på 24 framträdanden i Ettan Södra den gångna säsongen.