Fiorentina sägs visa intresse för Emil Holm

Emil Holm väntas lämna Juventus.

Nu har Fiorentina fått upp svensken på sin radar, enligt uppgifter.

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Emil Holm lånades ut till Juventus inför vårsäsongen. Den svenske högerbackens kontrakt löper ut i sommar och han väntas återvända till Bologna.

Samtidigt har det ryktats om intresse från flera håll. Tidigare uppgifter gör gällande att Premier League-klubbar visar intresse. Nu rapporterar sajten Calciomercato att Fiorentina har Holm som ett alternativ till sommarens transferfönster.

Fiorentina sägs sälja sin nuvarande högerback Dodo och Holm kan bli en ersättare.

Emil Holm dras för tillfället med en skada som stoppade honom från att spela VM med Sverige.