Förnekar uppgifter om Rikard Norling: ”Det är fel”

Det har under dagen kommit uppgifter om att Rikard Norling kan lämna FC Stockholm och att Karlbergs tränare Aydin Arjang pekas ut som möjlig ersättare.

Nu förnekar klubben uppgifterna för FotbollDirekt.

– Det är fel. Han är inte aktuell och Rikard Norling har kontrakt, säger sportchefen Stefan Elfver.

Foto: Bildbyrån/Filip Björne, Karlbergs BK

FC Stockholm har de två senaste säsongerna varit med i toppstriden i division ett och varit nära en plats i superettan.

Inför de två avslutande omgångarna är laget fem poäng från kvalplats – vilket gör att chansen till avancemang i princip är borta.

Uppgifter från Expressen gör i dag gällande att klubben redan nu tittar på ett nytt tränaralternativ inför nästa säsong, där Karlbergs Aydin Arjang nämns som ett möjligt namn.

FC Stockholm tillbakavisar nu uppgifterna.

– Det stämmer helt enkelt inte att FC Stockholm haft kontakt med eller planerar att kontakta Aydin Arjang, säger sportchef Stefan Elfver till FD och fortsätter:

– Aydin är en duktig och lovande tränare som gjort ett bra arbete i Karlberg, men han är varken aktuell eller har varit i kontakt med oss.

Hur ser du på Rikard Norlings framtid?

– Säsongen lever fortfarande och hela vårt fokus ligger på de två avslutande omgångarna. Vi har inte påbörjat några diskussioner om nästa säsong, och Rikard har dessutom avtal med FC Stockholm även över 2026.