Förstår inte Grozdanic-uppgifter: ”Nej, nej stämmer inte” 

Emin Grozdanic uppges vara på väg bort från IFK Värnamo. Enligt uppgifter i dag har NK Istra lagt bud.

Detta förnekas nu starkt från den allsvenska jumbon.

– Nej, nej det stämmer inte. Jag har aldrig överhuvudtaget haft kontakt med klubben, säger sportchef Jörgen Petersson till FD.

IFK Värnamo lever fortsatt svårt i botten av allsvenskan och har sålt ett par av sina största namn. I dag har uppgifter kommit om ännu ett genom Emin Grozdanic.

Det är Expressen som uppger att Värnamo ska ha tagit emot ett bud på mittbacken. Den bulletinen förnekas nu från emellertid från smålänningarnas håll. Sportchef Jörgen Petersson är tydlig.

– Nej, nej det stämmer inte. Jag har aldrig överhuvudtaget haft kontakt med den klubben, säger Petersson till FotbollDirekt.

– Det som gäller är att han har sex månader kvar på kontraktet och vi har en bra dialog med Emin.

Att rea ut spelaren är inte aktuellt. I den kärva sportsliga situationen så är beskedet krasst till klubbar som närmar sig.

– Nej, men det är ju en spelare som är ordinarie och som är viktig för oss. Vi släpper inte bara honom hur som helst. Det kan jag säga, konstaterar han och fortsätter:

– Vi ska ha en rimlig ersättning.

Har ni tagit emot bud på honom tidigare i pågående fönster?

– Nej.