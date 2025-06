”Fram till i dag har Sporting inte fått något bud på Gyökeres”

Viktor Gyökeres är”rasande” på Sporting för att de har höjt prislappen på honom.

Det har, enligt uppgifter från A Bola lett till att den svenske stjärnan har sagt att han inte kommer att spela mer för klubben.

Nu bemöter klubbpresident Frederico Varandas den senaste tidens rykten kring 27-åringens framtid.

– Han är en fantastisk spelare men fram till i dag finns det inga bud, säger Varandas till Record.

Under den senaste tiden har mycket handlat om Viktor Gyökeres, 27, och hans framtid. Enligt de senaste rapporterna om svensken har Manchester United varit i kontakt med hans agent om en övergång i sommarens transferfönster. Samtidigt ska Gyökeres ha nobbat ett lönebud på runt 385 miljoner kronor från saudiska Al-Hilal.



Oaktat vilken klubb den svenska stjärnan spelar i nästa säsong ser det inte ut att bli Sporting. Detta då han, under måndagen, tog bort Sporting från sin ”bio” på Instagram. Detta menar portugisiska Record har att göra med att stjärnan är ”rasande” över Sporting har höjt prislappen och att de således inte har hållit löftet om att han skulle få lämna för runt 65 miljoner euro.



Under onsdagen meddelade 27-åringen, enligt uppgifter från A Bola, klubbledningen att han inte kommer att spela en minut till i den grönvita tröjan då han känner sig förrådd. Detta samtidigt som Gyökeres representanter sägs befinna sig i den portugisiska huvudstaden för att skynda på en försäljning.



Senare under onsdagen får denna historia en ny vändning, då klubbpresident Frederico Varandas uttalar sig i Record. Där börjar han med att säga följande:



– Processen började i slutet av förra säsongen. Vi blev mästare och gjorde en fantastisk säsong. Under transferfönstret förstod vi att Viktor skulle stanna i Sporting eftersom vi inte fick ett enda bud på honom, säger Varandas enligt Record och fortsätter:



– När säsongen startade tog hans agent, av olika skäl, kontakt med Hugo Viana (tidigare sportchef) flera gånger och frågade om vi kunde lägga till en bonus i kontraktet om han gjorde ett visst antal mål. Jag gav Viana tillåtelse att förhandla inom rimliga gränser. Ett av agentens stora bekymmer var att veta om vi skulle kräva hela utköpsklausulen på 100 miljoner euro nästa år. Viana förhandlade med agenten under flera möten, tills agenten själv bad om att presidenten skulle närvara för att få ett slutgiltigt besked.



Närvarade gjorde också presidenten, där följande sägs ha hänt enligt honom själv:



– Bonusen för ett visst antal mål verkade rimlig. Vid det mötet, där jag som president var närvarande tillsammans med agenten och Viana – utan Viktor – försökte agenten säkra vissa garantier.



– Vi bestämde att Sporting inte skulle kräva utköpsklausulen (på 100 miljoner euro) i slutet av årets säsong, särskilt eftersom han då skulle fylla 27 år och ingen 27-åring lämnar Portugal för 100 miljoner euro. Vi visste också att Viktors önskan var att gå till en klubb där han kan tävla i Champions League, och vi har sunt förnuft. Så vi lovade att inte kräva 100 miljoner euro.



Några 100 miljoner euro skulle det alltså inte handla om. Men hur mycket?



– Vid mötet ville agenten knyta en potentiell övergång till ett visst belopp. Han nämnde 60 miljoner euro, 70 miljoner euro… Jag sa: ”Det är ingen idé att sätta ett fast pris nu, för vi vet inte vad som händer om ett år. Han kan bli skadad, göra en dålig säsong. Det är inte värt att låsa summan. Jag vet inte om det blir 40, 60 eller 80 – men jag kan lova att vi inte kommer kräva 100 miljoner euro”.



– Efter det pratade jag aldrig mer med agenten – eller spelaren – om några belopp. Tio månader har gått och nu ser jag att agenten läcker information i media. Sporting har sunt förnuft och håller sitt ord. Vi kommer inte att kräva utköpsklausulen men vi justerar värdet utefter Viktors prestation. Han gjorde 63 mål och 17 assist. Fantastiskt. Han är antagligen en av de bästa spelarna som någonsin spelat på portugisisk mark.



Även om det inte kommer att bli något miljardbelopp (i kronor) kommer Gyökeres inte att säljas billigt.



– Hot, utpressning och förolämpningar fungerar inte på mig. Jag kan garantera att Viktor Gyökeres inte kommer lämna för 60+10 miljoner euro, för det har jag aldrig lovat. Det spel som agenten håller på med gör bara saken värre.



– Fram till i dag har Sporting inte fått något bud på Gyökeres. Han är en fantastisk spelare men fram till i dag finns det inga bud. Och han har tre år kvar på sitt kontrakt med Sporting, avslutar Varandas.



Viktor Gyökeres representeras av HCM Sports Management och Hasan Cetinkaya.