Foto: Bildbyrån

Fransk media: De Zerbi riskerar att sparkas

Marseille är utslaget ur Champions League.
Nu uppges tränaren Roberto De Zerbi hänga löst.
Marseille föll mot Club Brugge i Champions League under onsdagen. Trots det var de klara för avancemang men då såg Benficas målvakt, Anatolij Trubin, till att nicka in 4–2 mot Real Madrid och Marseille blev därmed utslaget.

Nu rapporterar franska RMC Sport att huvudtränaren Roberto De Zerbi kan få sparken. Hans position är ”allvarligt försvagad” och klubben uppges diskutera en eventuell sorti.

Marseille ligger trea i Ligue 1.

