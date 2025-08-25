Enligt Expressen har Gais accepterat ett bud på Harun Ibrahim.

Budet kan ha kommit från engelska Oxford United.

– Vad som händer nu får vi se, säger Harun Ibrahim till Max efter måndagens match.

Foto: Bildbyrån

Under måndagskvällen ställdes Gais mot serieledande Mjällby AIF på Gamla Ullevi – och förlorade med 2-0.

Det kan ha varit det sista Harun Ibrahim gjorde i Gais-tröjan – om man får tro Expressen.

Under matchen gick de nämligen ut med uppgifter om att ”Makrillarna” har accepterat ett bud på mittfältaren. Uppgifterna gör gällande att flera klubbar har lagt ett bud på Ibrahim där Championship-laget Oxford United är en av dessa.

Däremot ska det återstå en del detaljer innan en affär kan gå i lås. Vad gäller övergångssumma sägs den uppgå till en miljon euro, eller drygt elva miljoner kronor.

Efter måndagens förlust för Gais uttalade sig Harun Ibrahim själv om de färska uppgifterna.

– Det har bara varit fokus på den här matchen. Jag har tränat på hela veckan och försökt att förbereda mig så bra som möjligt för den här matchen. Vad som händer nu får vi se, säger Ibrahim till Max.

Om hans känslor att flytta under sommarens transferfönster svarar han:

– Det är som jag sa. Jag har bara fokuserat på den här matchen och jag får ta allt nu, efter.