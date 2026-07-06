Gör comeback – i tyska elfte-divisionen

Niklas Süle valde nyligen att avsluta karriären.

Men nu fortsätter han i de lägre divisionerna.

Mittbacken har skrivit på för SV Tiefenbach.

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När säsongen 2025/26 gick i mål valde Dortmund-försvararen Niklas Süle att lägga skorna på hyllan, endast 30 år gammal, efter fler års kämpande med skador.

Men nu väljer tysken att plocka fram skorna igen. SV Tiefenbach, hemmahörande i den tyska elfte-divisionen, meddelar att Süle kommer att representera klubben framöver.

– Jag ser verkligen fram emot att äntligen få uppleva fotboll från ett helt annat perspektiv – där det enbart handlar om sporten i sig och inte om affärer eller pengar, säger mittbacken i ett uttalande till klubbens hemsida.

Men det är inte bara det sportliga som lockade enligt 30-åringen.

– Två av mina bästa vänner spelar för SV Tiefenbach, varav en till och med är tränare här. Och sist men inte minst ligger även min hemmagolfklubb, där jag gärna spenderar mycket tid, i Tiefenbach.

Niklas Süle spelade 300 Bundesliga-matcher för klubbar som Hoffenheim, Bayern München och Borussia Dortmund. Han gjorde även 49 landskamper för Tyskland.