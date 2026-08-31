Gustaf Nilsson klar för Hertha Berlin

Gustaf Nilsson lämnar Club Brugge.

Anfallaren lånas ut till Hertha Berlin i 2. Bundesliga.

Foto: Bildbyrån

Gustaf Nilsson har varit långt ner i frysboxen hos Club Brugge. I fjol blev det endast sju ligamatcher för den belgiska storklubben.

Svensken har kopplats samman med ett gäng klubbar men tackat nej till samtliga. Nu har han däremot tackat ja, till Hertha Berlin i den tyska andradivisionen. Klassikerklubben meddelar att Nilsson ansluter på lån. En köpoption finns också i kontraktet.

Det är inte första gången som 29-åringen spelar i Tyskland. Han har tidigare representerat Wehen Wiesbaden i landets tredjedivision.

Gustaf Nilsson har därtill representerat klubbar som Union Saint-Gilloise, Vejle och Bröndby, samt BK Häcken och Falkenberg i allsvenskan.