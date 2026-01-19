Häcken-talangen besöker annan klubb

Isak Brusberg ser ut att lämna BK Häcken.

19-åringen besöker en annan klubb.

– Vi får se var det tar vägen, säger sportchefen Erik Friberg till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

BK Häckens Isak Brusberg, 19, har kopplats ihop med polska Rakow Częstochowa. Enligt den polska sajten Weszło är det bara en läkarundersökning kvar innan talangen presenteras.

Häckens sportchef Erik Friberg bekräftar att Brusberg träffar en annan klubb.

– Han är inte här i dag. Vi får se var det tar vägen. Inget är klart, säger Friberg till Fotbollskanalen.

Isak Brusberg gjorde fyra mål och en assist på 20 framträdanden i allsvenskan i fjol.