Här håller förre Bajenstjärnan i gång i jakten på ny klubb

Efter sju säsonger i Celta Vigo är Joseph Aidoo klubblös.

På sitt Instagramkonto visar han under torsdagen upp hur han tränar på egen hand – i Napolitröja.

Foto: Instagram/Bildbyrån

Joseph Aidoo var en succé i Hammarby och såldes till belgiska storklubben Genk 2017.

2019 skrev han på för Celta Vigo i La Liga – och ghananen blev kvar i Spanien i hela sju säsonger.

Men sedan kontraktet nu gick ut med den galiciska klubben i sommar är Aidoo kontraktslös och ute efter ny klubb.

Under torsdagen publicerade Aidoo klipp på sin Instagram där han på egen hand håller i gång – och det i Napolis matchtröja.

Aidoo gjorde 27 matcher i Hammarby och hyllades å det grövsta för sin fysik av Isac Lidberg i FD Möter häromveckan.

”Han var bannad (portad) från gymmet på Årsta. Han var för stark, han behövde inte mer muskelmassa. Jag kommer ihåg när han skulle göra en frivändning och det var hur tungt som helst. Han hade ingen teknik alls, stången var en meter från kroppen men han lyckades ändå på något sätt. Han var sjukt stark”, sa Lidberg till FotbollDirekt och skrattade.