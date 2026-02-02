Chockerades av Pisa-uppgifterna: ”Dålig tajming”

Elfsborg uppges vara nära att förlora sin tränare – med tre veckor kvar till tävlingspremiären.

Det menar lagkapten Sebastian Holmén vore suboptimalt.

– Jag fick se det i media här på morgonen – så det kom som en liten chock, säger Holmén till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Under måndagsmorgonen slog nyheten ned som en bomb. Detta då Serie A-klubben Pisa, enligt italienska media, har valt Oscar Hiljemark som ny huvudtränare för laget, vilket han själv ska ha accepterat.

För att en transfer ska bli möjlig för den unga managern i Elfsborg måste Hiljemark avsluta sitt kontrakt med Boråsklubben, vilket det pågår samtal kring just nu.

Senare under måndagen hade FotbollDirekt en avtalad intervjutid med lagkapten Sebastian Holmén som har tagit sig tillbaka till planen efter en knäoperation. Då berättar mittbacken att han inte hade några som helst föraningar om att hans tränare kan komma att lämna inom kort.

– Jag nåddes väl av det som alla andra, jag fick se det i media här på morgonen när jag hade lämnat barnen på skolan. Jag blev väl förvånad då man inte hade hört det minsta lilla om det tidigare. Vi har också varit tillsammans i Spanien i nio-tio dagar, så det kom som en liten chock och jag har väl egentligen ingen mer info än vad ni andra har heller. Det är chockerande, men om det stämmer eller inte får vi se. Däremot brukar det alltid ligga någonting i det, känns det som, säger Sebastian Holmén till FotbollDirekt.

”Vi är så pass långt inne i försäsongen och svenska cupen är ganska nära”

Skulle ryktet stämma, och det blir så att Hiljemark lämnar, vore det kanske inte med bästa möjliga tajming?

– Det är klart att det inte är. Det optimala hade varit, om det nu är så att han kommer att flytta, att det skedde tidigare då vi hade haft mer tid ihop med en potentiell ny tränare. Det är klart det är så, även om det går undan i fotboll. På senare år känns det som att det har blivit mer och mer så med tränare också, att det värvas tränare och går snabbt för dem också. På så sätt är det inte chockerande uppgifter egentligen, man vet ju om hur det fungerar. Men hade man fått önska hade man velat ha klart att han skulle vara tränare hela säsongen, och det var det vi gick in med och har trott hela tiden. Vi får se vad som händer de närmsta dagarna.

Oscar Hiljemark. Foto: Bildbyrån

Trots en tuff höst för IF Elfsborg har klubbchef Stefan Andreasson varit tydlig med sitt förtroende för den 33-åriga tränaren. Således var alla inställda på att han skulle försöka lyfta Borås-klubben under årets allsvenska säsong, till att nu riskera att förlora sin manager med veckor kvar till säsongsstart.

– Jag tror att alla hade känt att det vore lite dålig tajming. Vi är så pass långt inne i försäsongen och svenska cupen är ganska nära. Samtidigt tror jag att alla vet hur den här branschen fungerar, både för spelare och tränare, och vi kan inte göra så mycket. Det är bara att acceptera läget och ta det som det är. Det är fortfarande vi spelare som ska göra det på planen. Vi lever i en speciell bransch, vilket alla i laget är medvetna om, avslutar Holmén.