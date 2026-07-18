Nytt besked: Halvtidspausen ”bara” 17 minuter

Fifa har uppgets bryta mot sina egna regler i VM-finalen. Men nu kommer nya bud om halvtidspausen.

Enligt Marca kommer finalpausen endast att pågå i 17 minuter.

Lionel Messi, Shakira. Foto: Bildbyrån

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Fifa hamnade i ett nytt blåsväder i veckan, då det rapporterades om att organisationen planerat att bryta mot sina egna regler i och med VM-finalen 2026. Det handlade om halvtidspausen, som enligt flera källor planerades att vara längre än vanligt – upp till och med en halvtimme jämfört med 15 minuter som är standard.



Anledningen är att en maffig halvtidsshow är planerad, där bland annat Justin Bieber, Shakira och Coldplay ska uppträda. Men nu har nya uppgifter tillkommit som gör gällande att halvtidspausen inte alls blir speciellt mycket längre än vanligt.



Spanska Marca hävdar nämligen att pausvilan kommer att pågå i 17 minuter, alltså två minuter längre än den brukar. Anledningen är alltjämt halvtidshowen, som är tänkt att pågå i elva minuter. Resten av tiden går åt att montera upp och ned scenen, samt att vattna gräset på MetLife Stadium.



Finalen mellan Spanien och Argentina har avsparkstid på söndag klockan 21:00 svensk tid.