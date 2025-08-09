Italiensk media: Højlund närmar sig ett lån till Milan

Rasmus Højlund har inte riktigt fått det att flyga i Manchester United.

Nu sägs den danska anfallaren närma sig ett lån till AC Milan.

Detta enligt italienska Calciomercato.

Rasmus Højlund är en av flera spelare som ser ut att lämna Manchester United under sommarens transferfönster. Den danske anfallaren har tidigare kopplats ihop med en flytt tillbaka till Serie A.

Nu gör också uppgifter från italiensk media, närmare bestämt Calciomercato, gällande att 22-åringen närmar sig ett lån till AC Milan.

”Rossoneri”, som klubben kallas, uppges betala sex miljoner euro (67 miljoner kronor) för lånet i det fall att det blir av.

Detta samtidigt som Manchester United kräver att Milan betalar hela spelarens lön under den tid han är utlånad. Uppgifterna gör även gällande att klubbarna just nu diskuterar huruvida det ska inkluderas någon köpoption i kontraktet som kan aktiveras nästa sommar. Denna option kan, enligt BBC, vara värd omkring 40 miljoner euro – eller 446 miljoner kronor.

Huruvida Rasmus Højlund vill spela i Milan eller inte återstår att se. Detta då uppgifterna gör gällande att Milan har svårt att övertyga dansken.

Anfallaren har gjort totalt 26 mål på 95 matcher i Manchester United och kontrakt löper ut sommaren 2028.



