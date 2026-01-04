Jättetalangen drömmer om Real Madrid: ”Min drömklubb”

Lennart Karl gör succé i Bayern München och jättetalangen trivs i storklubben.

Någon gång vill han dock spela i Real Madrid – de har han varit ärlig med själv.

– Någon gång vill jag definitivt gå till Real Madrid, säger han enligt Goal.

Foto: Bildbyrån

Lennart Karl är 17-åringen som tagit fotbollsvärldens med storm.

Han har imponerat i Bundesliga och slagit rekord i Champions League, allt detta i en av världens största klubbar i Bayern München.

För många tyska spelare är det en dröm att få representera storklubben, en dröm som Karl också delar, men han drömmer också om att spela i en annan storklubb, nämligen Real Madrid.

Han har ingen intention att byta klubb nu, men när han träffade en fanklubb i Burgsinn var han ärlig med sin ambition att någon gång spela i Real Madrid.

– FC Bayern är en väldigt stor klubb. Det är en dröm att spela här. Men någon gång vill jag definitivt gå till Real Madrid. Det är min drömklubb, men det stannar mellan oss. Bayern är förstås något väldigt speciellt och det är jättekul, säger han enligt Goal.