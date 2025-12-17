Jeremejeff kan vända hem: ”Alltid välkommen”

Alexander Jeremejeff ser ut att byta klubb i Grekland.

Blir det inte fallet hoppas Häckens sportchef, Erik Friberg, att anfallaren vänder hem.

– Jag pratade med honom i veckan, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Det var i januari 2023 som Alexander Jeremejeff, 32, lämnade Häcken för spel i grekiska Panathinaikos. Sedan dess har anfallaren spelat 60 matcher i vilka det har blivit 16 mål och en målgivande passning.

Vid årsskiftet löper den förre allsvenska strikerns avtal ut. Då ser det mesta ut att tyda på att han byter klubb i Grekland.

Under gårdagen rapporterade nämligen flera grekiska medier är Jeremejeff nära att skriva på för Paok.

Skulle det inte bli fallet vill Häckens sportchef, Erik Friberg, gärna se 32-åringen tillbaka på Hisingen.

– Jag pratade med honom i veckan, säger Friberg till GP:s podcast ”Inga dönare” och berättar om det är aktuellt med en övergång redan under vintern:

– Det får vi se. Han behöver bestämma när han vill flytta hem. Han har inget avtal nu, men vi får se. Jag har sagt till honom att ”antingen stannar du utomlands några år till eller så får du ringa när det är dags”, så får vi se vart vi är då.

Om Jeremejeff hade velat vända hem inför nästa års upplaga av allsvenskan är Häckens dörr öppen.

– Han är alltid välkommen till Häcken när det är dags för honom, men jag är inte säker på att han vill hem till Sverige, avslutar Friberg.

Alexander Jeremejeff har tidigare i sin karriär spelat för klubbar som Malmö FF, Häcken, APO Levadiakos, Twente och Dynamo Dresden.







