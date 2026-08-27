AIK presenterar rekordvärvning: ”Kommer passa perfekt”

AIK slår till med en ny värvning.

Lucas Assadi ansluter på ett kontrakt över 2030.

Foto: AIK Fotboll

Den senaste tiden har mittfältaren Lucas Assadi ryktats till AIK och nu är det klart.

Under torsdagen presenterades 22-åringen av AIK och ett kontrakt till och med 2030 har kritats på.

– Jag känner en stor stolthet och glädje över att komma till Sverige och skriva på för AIK. När jag fick höra om intresset och efter att jag pratade med klubbens chefstränare José Riveiro och resten av ledarstaben var jag helt säker på att det här är det perfekta steget i min fotbollskarriär och det har därför aldrig funnits några tveksamheter från min sida. Nu ser jag fram emot att lära känna mina lagkamrater, börja träna med laget och ge allt för klubben, säger Lucas Assadi på AIK:s hemsida.

Enligt tidigare uppgifter betalar ”Gnaget” nästan 25 miljoner kronor för chilenaren. Det återstår att se när han är spelklar då klubben väntar på att få hans arbetstillstånd beviljat.

AIK:s rekryteringschef Miika Takkula om nyförvärvet:

– Lucas är en mycket tekniskt skicklig och intelligent spelare som kan spela både centralt och ute på kanten i en mängd olika roller. Hans prestationsdata var mycket övertygande. Lucas är en spelare som alltid strävar efter att föra anfallen framåt genom sitt bollförande, sina passningar och sina löpningar – vilket kommer passa perfekt in för vårt sätt att spela. Jag tror att AIK och Allsvenskan kan erbjuda honom en utmärkt miljö för att ta nästa steg i sin utveckling som spelare och samtidigt hjälpa laget att nå framgång, säger han.

Assadi kommer närmast från Club Universidad de Chile där han har gjort 146 tävlingsframträdanden.

