Uppgifter: AIK överens med landslagsmannen

Lucas Assadi är detaljer från att skriva på för ”Gnaget”. Enligt Expressens uppgifter anfallaren överens med AIK.

Det är bara detaljer mellan klubbarna som återstår.

Foto: Alamy

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Den chilenske landslagsmannen Lucas Assadi har de senaste dagarna kopplats ihop med en flytt till AIK. Uppgifter i chilensk media gjorde dock gällande att det förmodligen krävs ett nytt transferrekord för AIK för att knyta till sig spelaren.



Assadis nuvarande klubb uppges nämligen vilja ha runt 30 miljoner kronor för 22-åringen, vilket är 10 miljoner mer än vad Andreas Andersson köptes från Newcastle för år 2000.



Nu uppger dock Expressen att Solna-klubben är överens med Lucas Assadi om de personliga villkoren. Dessutom återstår det bara detaljer i förhandlingarna med Universidad innan spelaren kan resa till Sverige för att genomgå läkarundersökning.



Parterna hoppas komma överens inom de närmaste dagarna.