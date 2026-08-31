Djurgården presenterar Charlie Rosenqvist

Djurgården bjöd på ett nyförvärv i halvtid mot Mjällby.

Det var talangen Charlie Rosenqvist som presenterades.

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Det har ryktats om det ett tag och nu är det klart.

I halvtid mot Mjällby presenterade Djurgården Charlie Rosenqvist, 19, som ansluter från Kalmar FF.

Enligt uppgifter från Sportbladet blir talangen den dyraste övergången någonsin i allsvenskan. Prislappen uppges landa på runt 40 miljoner kronor, inklusive bonusar.

– Det känns otroligt roligt att få skriva på och jag är både stolt och taggad. Det ska bli magiskt att få dra på sig Djurgårdströjan, med mitt namn på ryggen, och sedan spela inför supportrarna, säger Dif-förvärvet i ett uttalande.

Djurgårdens fotbollschef Maximilian Hahn:

– Den här värvningen är ett tydligt statement om våra ambitioner, där vi fortsätter att balansera om och höja kvaliteten i truppen. Genom att addera en spelare som kombinerar hög omedelbar kvalitet på kort sikt med en enorm potential på lång sikt gör vi därmed en redan konkurrenskraftig och stark grupp ännu bättre.

Rosenqvist noteras för sju mål och en assist på 19 matcher i allsvenskan den här säsongen.