KFF-sportchefen om succélånets framtid: “Kan bli tufft”

Tomas Kalinauskas har gjort stor succé för Kalmar FF sedan han lånades in från Burton Albion.

Någon framtid i den kommande allsvenska klubben ser dock inte särskilt trolig ut.

– Det kan bli tufft att jobba ihop framåt utifrån hans situation, säger KFF-sportchefen Mats Winblad till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var i slutet av juli som Kalmar FF annonserade att man lånade in den litauiske ytterspringaren Tomas Kalinauskas från League One-laget Burton Albion FC.

Sedan dess har 25-åringen stått för en alldeles utomordentlig höstsäsong i superettan där han gjorde fem mål och fyra assist på 14 matcher.

Med ett säkrat allsvenskt avancemang i närtid valde FotbollDirekt att ringa upp sportchefen Mats Winblad för att undersöka huruvida de planerar att försöka behålla succélånet.

– Jag tror att det blir svårt. Tomas har varit här och gjort det väldigt, väldigt bra. Utifrån att man lånar in någon har det varit en lyckoträff både för oss och för honom, säger han till FotbollDirekt och fortsätter:

– Jag ser att det kan bli tufft att jobba ihop framåt utifrån hans situation.

Under den senaste tiden har Tomas Kalinauskas ryktats till Hammarby, som enligt Sportbladet har tagit en första kontakt. Även Djurgården och Gais sägs vara intresserade av att värva den litauiske landslagsmannen.

Med Burton Albion har Kalinauskas kontrakt fram till sommaren 2027.