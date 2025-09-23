Kisfaludys nya jobb efter Djurgården

Peter Kisfaludy lämnade Djurgården i somras efter en framgångsrik sejour.

Nu har han klart med ett nytt jobb och han går in i agenturen Nordic Sky.

– Han blir en enorm tillgång för oss, säger vd Anders Carlsson i ett pressmeddelande i dag.

Peter Kisfaludy klev in som sportkoordinator i Djurgården i august 2022.

58-åringen var starkt bidragande till att Djurgården bland annat lyckades värva Lucas Bergvall från BP, som sedan såldes för ett dåvarande allsvensk transferrekord när han gick till Tottenham.

I början av juni i år blev det dock helt officiellt, efter en tids rubriker kring det, att Kisfaludy valt att lämna Djurgården.

– Peter har varit en mycket uppskattad kollega med ett stort engagemang för både spelarnas och föreningens utveckling. Vi är tacksamma för hans insats och det avtryck han lämnar i verksamheten, sa Djurgårdens vd Henrik Berggren via ett uttalande då.

Sedan dess har det varit rätt så tyst kring Kisfaludy, men nu står det klart att han har hoppat på ett nytt uppdrag.

Denna tisdagseftermiddag så meddelar agenturen Nordic Sky via ett pressmeddelande att Kisfaludy ansluter till deras team.

”Nordic Sky är glada och stolta över att Peter Kisfaludy blir en del av vårt team. Peter kommer i första hand jobba med att identifiera och supporta våra unga talanger. Dessutom se till att de unga spelarna får möjlighet att nå sin maximala kapacitet som spelare med sin enorma kunskap och erfarenhet”, skriver agenturen.

– Peter har en bred och gedigen meritlista i Sverige. Han har varit sportchef i Cafe Opera, AIK samt IF Brommapojkarna. Han har dessutom varit ungdomstränare i två decennium och fått fram ett 100-tals landslagsspelare. Allt från P15 landslag upp till A landslag han kommer således bli en enorm tillgång för oss, säger Anders Carlsson VD på Nordic Sky i pressmeddelandet.

Kisfaludy uttalar sig också:

– Att få jobba med och runt många toppspelare som Nordic Sky har från ung ålder upp till A-landslag ser jag väldigt mycket fram emot, säger han.

Kisfaludy kliver på sitt nya uppdrag den 1 oktober, detta då hans kontrakt med Djurgården löper ut.

