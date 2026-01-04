Klart: Aberdeen sparkar Jimmy Thelin

Jimmy Thelins tid i Aberdeen är över.

Denna söndagskväll står det klart att svensken sparkas.

Foto: Bildbyrån

Jimmy Thelin har gjort sitt i Aberdeen.

Förlusten mot Falkirk tidigare i dag blev droppen och klubben meddelar denna söndagskväll att svensken har gjort sitt i klubben.

Vad som väntar härnäst för Jimmy Thelin återstår att se, men det kan bli en flytt tillbaka till Sverige och AIK.

Sportbladet har tidigare denna söndag rapporterat att han är aktuell för Solnaklubben.

Thelin som tog över klubben sommaren 2024 vann skotska cupen med klubben under sin debutsäsong.