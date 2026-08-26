Klart: Amar Fatah skriver på för Lecce

Serie A blir en svensk rikare.

Lecce meddelar att Amar Fatah ansluter till klubben.

22-åringen skriver på ett kontrakt till 2029.

Foto: Bildbyrån

Amar Fatah har haft svårt att etablera sig efter att han lämnade AIK sommaren 2022. Yttern har tillhört franska Troyes som ägs av City Football Group. Under sin tid i klubben har yttern även varit utlånad till belgiska Lommel och nederländska Wilhelm II.

Förra säsongen lossnade det rejält i skotska Dundee United, där svensken åtta mål och tre assist på 22 ligastarter.

Nu är Fatah klar för en permanent flytt till Lecce. Serie A-klubben meddelar att 22-åringen har kritat på ett kontrakt till sommaren 2029, men option på ytterligare ett år.

Under våren ryktades Fatah även till den skotska storklubben Rangers.

Lecce slutade på en plats 17 i ligan i fjol. Klubben inledde årets säsong med att bortaslå nykomlingen Venezia med 2–0.