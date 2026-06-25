Klart: Arsenal köper loss stjärnan – betalar jättesumma

Arsenal köper loss Pierro Hincapie, 24.

Affären sägs landa på cirka 444 miljoner kronor.

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Pierro Hincapie lånades ut till Arsenal från Bayer Leverkusen för knappt ett år sedan. Den ecuadorianske försvararen har imponerat och det har länge rapporterats om att ”Gunners” kommer att utnyttja köpoption i avtalet.

Nu står det klart att Arsenal köper loss Hincapie och enligt The Athletic landar affären på 34,5 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 444 miljoner kronor.

Enligt tidigare uppgifter har Bayer Leverkusen en vidareförsäljningsklausul på tio procent.

24-åringen noterades för 39 tävlingsframträdanden i Arsenal den gångna säsongen.