Klart: Bernardo Silva till Real Madrid

Den spanska storklubben fortsätter att värva.

Bernardo Silva har skrivit på ett tvåårskontrakt.

31-åringen ansluter från Manchester City efter nio år i England.

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Bernardo Silva kom till Manchester City 2017 och spelade en tongivande roll i det världslag som Pep Guardiola byggde upp. Men redan i våras meddelade 31-åringen att han lämnar efter säsongen.



Under onsdagen presenterades Silva av Real Madrid. Portugisen har skrivit på ett tvåårskontrakt med klubben, och förernas med sin landsman José Mourinho.



Även Barcelona, Atletico Madrid och Juventus har uppgets vara intresserade av mittfältaren. Men valet för alltså till slut på ”Los Blancos”.