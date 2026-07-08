Klart: Blåvitt lånar in 20-åring

Nu är det klart.

IFK Göteborg tar in Issaka Seidu, 20, på lån från Nordsjælland.

– Finns förutsättningar för att göra övergången permanent, säger Jesper Jansson.

Bildmontage, Jesper Jansson, klubbchef, och Issaka Seidu. Foto: Bildbyrån

Redan för några veckor sedan kom de första uppgifterna om att IFK Göteborg skulle låna in talangen från den danska toppklubben Nordsjælland. Under onsdagen blev värvningen officiell och den 20-åriga försvararen Issaka Seidu ansluter på ett årslångt lån från den danska klubben.

– Vårt scoutingteam har haft ögonen på honom länge och har fördjupat scoutingen i och med möjligheten att följa honom på nära håll senaste halvåret. ”Baba” spelar främst som ytterback och spetsar till vår konkurrens på kanterna, säger Jesper Jansson, fotbollschef i IFK Göteborg, i ett uttalande.

Issaka ”Baba” Seidu har redan hunnit med att göra sig ett namn inom svensk fotboll. 20-åringen har spenderat våren på lån i Ljungskile i superettan och har stått för 13 spelade matcher. Nu bryts det lånet i förtid och han ansluter i stället till ”Blåvitt”.

– Det finns gott om tid att utvärdera honom och om vi vill göra övergången permanent i framtiden finns det förutsättningar för det. Det känns spännande att få ”Baba” till oss, inte minst med tanke på det stora intresset som har funnits från flera andra klubbar, säger Jansson.

Seidu:

– Det är en stor möjlighet för mig att komma till IFK Göteborg och miljön som finns här. Jag har hört väldigt mycket bra om Blåvitt och ser fram emot att bli en del av klubben.