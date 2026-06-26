Uppgifter: IFK Göteborg plockar in supertalang

IFK Göteborg ser ut att plocka från superettan.

Vänsterbacken Issaka Seidu väntas ansluta från Ljungskile på lån, enligt uppgifter.

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Issaka Seidu har varit eftertraktad redan innan han lånades ut till Ljungskile. FotbollDirekt kunde i januari avslöja att allsvenska klubbar följde honom under tiden i FC Nordsjälland.

Den här säsongen har vänsterbacken gjort ett mål och en assist på 12 matcher i superettan.

Nu rapporterar Fotbollskanalen att IFK Göteborg har fått upp ögonen för 20-åringen och att ett utlån är nära. Seidu är även utlånad till LSK men det avtalet kan brytas när som helst. Spelaren uppges nu ha meddelat att han gjort sin sista match i Ljungskile.

Seidu har tillhört danska Nordsjälland sedan 2024.