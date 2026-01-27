Klart: Bournemouth värvar brasiliansk talang
AFC Bournemouth förstärker offensiven.
Klubben har gjort klart med den 19-årige brasilianaren Rayan.
AFC Bournemouth har under vinterfönstret släppt storstjärnan Antoine Semenyo för stora pengar till Manchester City.
Nu har sydkustklubben återinvesterat en del i den unge brasilianske talangen Rayan.
Bournemouth meddelar denna tisdag att 19-åringen är klar för klubben.
Premier League-klubben betalar Vascao da Gama, enligt tidigare uppgifter, 30 miljoner pund för 19-åringen (vilket motsvarar runt 368 miljoner kronor).
Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2031.
