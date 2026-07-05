Klart: Denzel Dumfries flyttar till Real Madrid

Denzel Dumfries karriär fortsätter i Spanien.

Real Madrid bekräftar att man skrivit kontrakt med högerbacken.

Kontraktet sträcker sig till 2030.

Foto: Bildbyrån

Denzel Dumfries har länge ryktats till Real Madrid. Nederländaren har målats upp som en ersättare till veteranen Dani Carvajal som nyligen lämnade klubben efter 13 säsonger.

Nu är det också officiellt. Real Madrid bekräftar på sin hemsida att Dumfries har kritat på ett kontrakt med klubben till 2030. Enligt tidigare uppgifter från transfergurun Fabrizio Romano betalar Los Blancos 20 miljoner euro (cirka 216 miljoner kronor) för 30-åringen.

Dumfries har spenderat fem framgångsrika säsonger i Inter där han vunnit två Serie A-titlar och spelat lika många Champions League-finaler. Totalt blev det 207 tävlingsmatcher för Milano-klubben.

Högerbacken har även representerat Sparta Rotterdam, Heerenveen och PSV Eindhoven, samt spelat 76 landskamper för Nederländerna.