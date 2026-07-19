Klart: Djurgården värvar grekisk talang

Djurgården har förstärkt mittfältet.

21-åriga Christos Almyras har skrivit på för klubben.

– Jag kände mig lockad av Djurgårdens fantastiska supportrar, säger nyförvärvet.

Foto: Bildbyrån

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Djurgården gjorde nyligen klart med Alexander Johansson. Nu har klubben värvat ytterligare en ung mittfältare.

Christos Almyras har skrivit på ett kontrakt till 2030. Han ansluter från Asteras Tripolis i den grekiska högstaligan.

– Jag kände mig lockad av Djurgårdens fantastiska supportrar, arenan och mycket annat runt laget. Sedan har jag haft en tät dialog med Maximilian (Hahn, Fotbollschef), som har berättat om den resa som Djurgården har påbörjat. Det finns höga förväntningar med i bilden och det motiverar mig väldigt mycket som spelare, säger Almyras till Djurgårdens hemsida.

Enligt grekiska Gazzetta betalar blåränderna en miljon euro, runt elva miljoner svenska kronor, för 21-åringen.

Den 21-årige grekiska centrala mittfältaren ansluter till Djurgården från grekiska Super League-klubben Asteras Tripolis. – Christos har alla egenskaper som krävs för att göra ett omedelbart avtryck, men han är samtidigt en spelare med en oerhört hög utvecklingspotential. Vi är… pic.twitter.com/zd4ZCkYIIY — Djurgården Fotboll (@DIF_Fotboll) July 19, 2026





