Argentinas galna (?) statistik i VM-finalen

Argentina spelade tufft i VM-finalen.

De orsakade regelbrott än passningar i offensiv tredjedel under de första 45 minuterna.

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Spanien dominerade spelet i VM-finalen. I den första halvleken skapade Argentina nästan inga chanser alls. I stället tvingades de till att försvara – och det bryskt.

Enligt statistiktjänsten Opta orsakade Argentina fler regelbrott (9) än lyckade passningar i offensiv tredjedel (8) under den första halvleken.

I den andra akten fortsatte ”La Roja” att behålla trycket.

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