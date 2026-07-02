Klart: Djurgården värvar mittback från Tyskland

Djurgården har förstärkt sitt försvar inför återstarten.

Daryl Tschoumy-Nana ansluter från tyska Bochum akademi.

– Det känns fantastiskt att få skriva på för Djurgården, säger 19-åringen till klubbens hemsida.

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Samma dag som Mikael Anderson försvinner så tar Djurgården in förstärkning, om än på en annan position. Det rör sig om mittbacken Daryl Tschoumy-Nana som ansluter från det tyska andraligalaget Bochums akademi.

– Det känns fantastiskt att få skriva på för Djurgården. Ett av de största lagen i Sverige och jag är väldigt glad över att vara här, säger 19-åringen som menar att han far var en stor anledning till att det blev blåränderna.

– Jag pratade med min pappa om Djurgården och han förklarade att det är en stor förening i Sverige som haft stora framgångar med en lång historik och fina traditioner.

Djurgårdens nya fotbollschef Maximilian Hahn beskriver tysk-kameruniern på följande sätt:

– En lång och fysiskt robust mittback som är ett exceptionellt hot på fasta situationer, vilket han har visat frekvent under sin ungdomskarriär med mål via hörnor, frisparkar och även straffsparkar. Så vi får in en spelare som inte bara har hög kapacitet i defensiven med sin snabbhet och fina fötter, utan även ett påtagligt vapen framåt.

Tschoumy-Nana har skrivit på ett kontrakt till och med 2030.