Klart: Domenico Tedesco tar över Fenerbahce

José Mourinho har fått sparken från Fenerbahce.

Nu har den turkiska klubben hittat sin ersättare.

Detta i form av Domenico Tedesco.

Foto: Bildbyrån

José Mourinho tog över Fenerbahce under våren 2024. För ett par dagar sedan stod det klart att portugisen fick sparken från den turkiska storklubben.

”Vi tackar honom för hans insatser för vårt lag och önskar honom lycka till i framtiden”, skrev klubben på X.

Fenerbahce misslyckades med att kvalificerar sig till Champions League, då man föll i play off-spelet mot Benfica, och därefter valde man att ge Mourinho kicken.

Nu står det klart att Domenico Tedesco tar över efter portugisen, och har skrivit ett kontrakt på två år. Där kommer han att assisteras av Gökhan Gönül, tidigare lagkapten i Fenerbahce.

Sist Tedesco jobbade som fotbollstränare var han förbundskapten för Belgien. Tidigare har han tränat lag som RB Leipzig, Spartak Moskva och Schalke.