Klart: Eirik Horneland återvänder till Brann

Eirik Horneland är klar för ny klubb.

Han återvänder hem till norska Brann.

– Det är för att jag har haft den bästa tiden i mitt liv här tidigare, säger han via klubbens uttalande.

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Eirik Horneland var en av kandidaterna som ryktades att ta över krisande Malmö FF. Men tidigare i veckan stod det klart att Gaute Helstrup tar över som huvudtränare för Malmö FF.

Nu kommer nya besked king Eirik Horneland. Han återvänder hem till SK Brann där han tar över som huvudtränare. Han kritar på ett kontrakt över 2030.

– Det är lite känslosamt, säger Horneland på klubbens hemsida.

Han fortsätter:

– Det är för att jag har haft den bästa tiden i mitt liv här tidigare. Det har satt sina spår i min kropp, både i mig och min familj. Jag har så många fina minnen härifrån och jag vill skapa nya.

Horneland kommer senast från Saint-Etienne i Frankrike.