Klart: Emma Jansson lämnar Rosengård

Emma Jansson, 29, lämnar FC Rosengård.

Det meddelar Jansson själv på sin Instagram.

Foto: Bildbyrån

Emma Jansson anslöt till Rosengård från Hammarby 2023. Det var en övergång som fick mycket uppmärksamhet. Nu meddelar 29-åringen själv på Instagram att hennes tid i klubben är över.

”Till alla fantastiska lagkamrater: Ni har varit otroliga och jag har fått vänner jag kommer bära med mig livet ut. Sist men absolut inte minst vill jag också tacka alla våra underbara supportrar som fått Malmö IP att verkligen kännas som ett andra hem och jag är väldigt glad att jag fick dela framförallt 2024 med er, för det var ni alla värda. Så TACK för tre roliga, jobbiga, historiska och underbara år”, skriver Emma Jansson på sin Instagram.

Redan i somras ville Leicester värva Jansson men FC Rosengård stoppade övergången, något som blev uppmärksammat under sommaren.

Ny klubbadress är ännu inte officiellt men hon skriver själv att ett nytt äventyr väntar.

”Nu väntar en ny resa för mig som jag bara kan drömma om blir lika spännande som den här blev!!”, skriver Jansson på Instagram

Emma Jansson har vunnit SM-guld och spelat Champions Leauge med Rosengård.