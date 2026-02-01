Klart: FC Barcelona värvar Hamza Abdelkarim

FC Barcelona har gjort klart med ett spännande namn i Hamza Abdelkarim.

Egyptiern ansluter till B-laget på lån över resten av säsongen.

I låneavtalet finns även en köpoption.

Foto: Bildbyrån

Jättetalangen Hamza Abdelkarim har gjorts aktuell för FC Barcelona den senaste tiden och nu står det klart att han är klar för klubben.

Den spanska storklubben meddelar denna söndag att han ansluter på lån till B-laget över resten av säsongen.

”Välkommen, Hamza!”, skriver klubben via X i samband med att anfallaren presenterats.

