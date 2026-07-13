Klart: Häcken säljer landslagsmålvakten

Fanney Birkisdóttir, 21, lämnar Häcken.

Den isländska målvakten säljs till norska Vålerenga.

– Hon har under sin tid i BK Häcken varit med och skapat historia både nationellt och internationellt, säger fotbollschef Martin Ericsson.

Fanney Inga Birkisdottir. Foto: Bildbyrån

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Efter ett och ett halvt år i klubben meddelar Häcken nu att den isländska landslagsmålvakten Fanney Birkisdóttir lämnar. 21-åringen är klar för en flytt till Vålerenga IF i Norge.

– Fanney har trots sin unga ålder redan visat vilken skicklig målvakt hon är. Hon har under sin tid i BK Häcken varit med och skapat historia både nationellt och internationellt, och hon har som förstamålvakt under vårsäsongen bidragit till många avgörande räddningar i såväl damallsvenskan som i Europaspelet, säger klubbens fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

Målvakten anslöt till Häcken från isländska Valur inför fjolårssäsongen. Sedan dess har det blivit totalt 34 matcher.

– Mitt favoritminne i BK Häcken var när vi vann Women’s Europa Cup. Att lyfta den först av alla lag någonsin och att få göra det framför alla supportrar på hemmaplan var hur häftigt som helst, säger målvakten.

Birkisdóttir var med och spelade EM 2025 med Island.