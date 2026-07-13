Officiellt: Kosola lämnar MFF

Katariina Kosolas tid i Malmö FF är förbi.

25-åringen säljs till norska Vålerenga.

– I år har speltiden inte varit vad hon önskat, säger sportchefen Maxim Khalil.

Saara Katariina Kosola. Foto: Bildbyrån

Under måndagen meddelade BK Häcken att den isländske landslagsmålvakten Fanney Birkisdóttir säljs till norska Vålerenga. Samtidigt meddelar Malmö FF att den 25-åriga mittfältaren Katariina Kosola säljs – till samma klubb.

Finskan är nämligen också klar för den norska klubben, som alltså gör en dubbelvärvning från damallsvenskan.

– Katariina har varit en viktig spelare för oss som hanterat många olika positioner och roller. Hon anpassar sig alltid efter lagets behov och var en nyttig spelare under föregående säsong. Samtidigt som alltid ger sitt yttersta och är ett superproffs, säger MFF:s sportchef Maxim Khalil i ett uttalande och tillägger:

– I år har speltiden inte varit vad hon önskat och i det läge hon är i karriären har vi därför valt att sälja henne vidare. Vi tackar Katariina för hennes insatser i den himmelsblå tröjan och önskar henne all lycka till.