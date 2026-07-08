Klart: Han tar över Fulham

Fulham har hittat sin nya tränare.

Alvaro Arbeloa, 43, tar över till nästa säsong.

– Det är en ära, säger han.

Arbeloa. Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det klart att Fulham har hittat sin nya huvudtränare. Valet landar, som väntat, i den tidigare Real Madrid-tränaren Alvaro Arbeloa, som tar över till nästa Premier League-säsong.

– Det är en ära att bli en del av den nya fasen i Fulham, den äldsta klubben i London, säger den 43-åriga spanjoren i ett uttalande.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

Arbeloa tog över Real Madrid efter att Xabi Alonso fick sparken i vintras. Han rattade den spanska huvudstadsklubben säsongen ut, men i våras stod det klart att han skulle få lämna.

Fulham slutade på elfte plats i Premier League förra säsongen.

