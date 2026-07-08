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Arbeloa. Foto: Alamy

Klart: Han tar över Fulham

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Fredrik de Ron
Webbredaktör
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Fulham har hittat sin nya tränare.
Alvaro Arbeloa, 43, tar över till nästa säsong.
– Det är en ära, säger han.

**Real Madrids huvudtränare Álvaro Arbeloa under en presskonferens på klubbens träningsanläggning Ciudad Deportiva Real Madrid i Valdebebas, Madrid, Spanien, den 22 maj 2026.**
Arbeloa. Foto: Alamy

Det har varit på gång ett bra tag, men nu står det klart att Fulham har hittat sin nya huvudtränare. Valet landar, som väntat, i den tidigare Real Madrid-tränaren Alvaro Arbeloa, som tar över till nästa Premier League-säsong.

– Det är en ära att bli en del av den nya fasen i Fulham, den äldsta klubben i London, säger den 43-åriga spanjoren i ett uttalande.

Arbeloa tog över Real Madrid efter att Xabi Alonso fick sparken i vintras. Han rattade den spanska huvudstadsklubben säsongen ut, men i våras stod det klart att han skulle få lämna.

Fulham slutade på elfte plats i Premier League förra säsongen.

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