Klart: Hrstic lämnar Häcken – lånas ut

Srdjan Hrstic lämnades utanför Europa-truppen.

Nu lånas anfallaren ut till SCR Altach i Österrike.

– Då speltiden varit begränsad den senaste tiden känns det här som en bra lösning för alla parter, säger fotbollschef Martin Ericsson.

Anfallaren Srdjan Hrstic, 22, har inte fått sitt stora genombrott i BK Häcken sedan han anslöt 2023. I samband med att Häcken presenterade truppen till Europa Conference League tidigare i veckan stod det klart att 22-åringen lämnades utanför, och nu meddelar klubben att Hrstic lämnar tillfälligt.

Serben lämnar på lång till SCR Altach i den österrikiska ligan. Låneavtalet gäller fram till sommaren 2026 och innehåller en klausul som gör det möjligt för den österrikiska klubben att köpa loss Hrstic permanent.

– Då speltiden varit begränsad den senaste tiden känns det här som en bra lösning för alla parter. Vi är glada att Srdjan kommer till en bra klubb där han får möjlighet till speltid och en fortsatt utveckling, säger BK Häckens fotbollschef Martin Ericsson i ett uttalande.

Srdjan Hrstic lånas ut 🐝



Den 22-årige anfallaren lånas ut till Österrikiska SCR Altach. Överenskommelsen sträcker sig till sista juni nästa sommar. #bkhäcken — BK Häcken (@bkhackenofcl) September 5, 2025

Srdjan Hrstic:

– Jag är en väldigt ambitiös person och tror att det här kommer att bli ett bra steg för mig och för min framtid. Tiden i gulsvart har varit bra för mig, staden, supportrarna, spelarna och alla människor i klubben har utvecklat mig på planen, men jag har också lärt mig mycket i livet. Så jag är tacksam över stödet jag fått.

Hrstic har kontrakt med Häcken över 2027.