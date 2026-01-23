Klart: Ijeh lämnar Milan – flyttar till USA

Evelyn Ijeh flyttar till USA.

Landslagsanfallaren är klar för North Carolina Courage.

– Jag är tacksam för möjligheten att vara en del av en så ambitiös miljö, säger hon via klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Evelyn Ijeh har den senaste tiden ryktats vara på väg bort från AC Milan. Det har rapporterats att svenskan är nära en flytt till NWSL-klubben North Carolina Courage.

Nu denna fredagskväll har hon presenterats av den amerikanska klubben.

– Jag är väldigt exalterad över att bli en del av North Carolina Courage och börja detta nya kapitel i min karriär, säger hon via klubbens hemsida.

Hon har skrivit på ett kontrakt med den amerikanska klubben över säsongen 2029.