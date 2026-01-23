Klart: Ijeh lämnar Milan – flyttar till USA
Evelyn Ijeh flyttar till USA.
Landslagsanfallaren är klar för North Carolina Courage.
– Jag är tacksam för möjligheten att vara en del av en så ambitiös miljö, säger hon via klubbens hemsida.
Evelyn Ijeh har den senaste tiden ryktats vara på väg bort från AC Milan. Det har rapporterats att svenskan är nära en flytt till NWSL-klubben North Carolina Courage.
Nu denna fredagskväll har hon presenterats av den amerikanska klubben.
– Jag är väldigt exalterad över att bli en del av North Carolina Courage och börja detta nya kapitel i min karriär, säger hon via klubbens hemsida.
– Jag är tacksam för möjligheten att vara en del av en så ambitiös miljö, fortsätter hon.
Hon har skrivit på ett kontrakt med den amerikanska klubben över säsongen 2029.
