Klart: J-Södra och Ingelsten går skilda vägar

Jönköpings Södra misslyckades med ett säkra kvalplatsen till superettan i helgen.

Nu står det klart att man bryter med huvudtränare Patrik Ingelsten.

Foto: Bildbyrån

Jönköpings Södra har slagits i toppen av ettan södra hela året, men någon uppflyttning till superettan blir det inte.

Ljungskile SK tog som bekant direktplatsen och i helgen förlorade Jönköpings Södra mot Eskilsminne IF och fick då se Norrby IF (som besegrade FC Trollhättan) gå förbi och knipa kvalplatsen.

Nu står det klart att J-Södra väljer att agera, detta genom att inte aktivera optionen om en kontraktsförlängning med huvudtränaren Patrik Ingelsten, som i och med det lämnar klubben.

“Vi vill rikta ett stort tack till Patrik för hans engagemang och det arbete han har lagt ner under sina två år i klubben. Patrik har tagit sig an uppdraget med stort engagemang och professionalism, och varit en viktig del i arbetet fram till nu”, skriver klubben.

“Vi önskar Patrik stort lycka till med framtida uppdrag! Arbetet med att rekrytera en ny huvudtränare till herrlaget är pågående och klubben kommer att återkomma med information när rekryteringsprocessen är avslutad”, fortsätter klubben.