Klart: Jeff Petersson kliver upp – blir assisterade i MFF

Jeff Petersson har varit huvudtränare för MFF:s F19-lag.

Nu tar han klivet upp och blir assisterade i damlaget.

Foto: Bildbyrån

Jonas Valfridsson har under den senaste veckan försökt sin ledarstab. I förra veckan kom beskedet att Daniel Angergård kliver in som assisterande tränare. Nu kommer MFF med ytterligare en förstärkning.



F19-tränaren Jeff Petersson är klar som assisterade tränare bakom Jonas Valfridsson.

– Jeff har varit i föreningen under en längre tid och gjort bra ifrån sig och visat framfötterna. Han är en ambitiös och driven tränare men framför allt en väldigt bra person. Nu tycker vi att han förtjänar att få chansen att visa upp ännu mer av sin fotbollskompetens och ta ytterligare steg i sin utveckling, säger Maxim Khalil, sportchef i MFF via klubbens uttalande.

Jeff Petersson är nöjd med att ta tagit ett kliv upp.

– Det känns väldigt bra och något jag sett fram emot och hoppats på. Jag har varit med damlaget från och till men att nu få möjlighet att lära känna övriga ledare och spelare ännu mer känns jättebra, säger Petersson.

Malmö FF kom på en tredje plats i damallsvenskan och ska få spela i europa nästa år.