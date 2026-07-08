Klart: Kim Bergstrand tar över krisklubb

Kim Bergstrand är tillbaka som huvudtränare i svensk fotboll.

58-åringen tar över IFK Värnamo.

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Det har varit en tuff vår för IFK Värnamo. Nyligen stod det klart att huvudtränaren Srdjan Tufegdzic sparkats.

Nu plockar krisklubben in ett bekant namn till tränarposten. Det är Kim Bergstrand som ansluter som huvudtränare. 58-åringen har tidigare vunnit SM-guld med Djurgården 2019 och varit tränare i IK Sirius och BP.

– Kim Bergstrand har under många år varit en av svensk fotbolls mest meriterade tränare. Han har tillsammans med Thomas Lagerlöf framgångsrikt lett både Sirius (2012-2018) i superettan, och Djurgårdens IF (2019-2024) i allsvenskan med bl.a SM-guld 2019 och ett framgångsrikt Europaspel. Både Sirius och Djurgården har haft en tydlig prägel av en stark offensiv identitet och ett hårt jobbande kollektiv, säger sportchefen Jörgen Petersson på klubbens hemsida.

Bergstrand tillträder med omedelbar verkan.